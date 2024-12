Como novo diretor indica mudança na política de contratações do Flamengo

Nos últimos anos, o clube tem procurado sempre jogadores consolidados, muitas vezes na Europa, para formar um elenco cascudo e pronto. É bem raro o Flamengo fazer apostas de jogadores em formação. Até por isso o clube gasta alto em atletas como De La Cruz, Alcaraz, Cebolinha, Luiz Araújo, entre outros.

A carreira de Boto como dirigente, no entanto, mostra um dirigente com direção diferente em seus dois principais trabalhos. Foi assim que ele contou em entrevista ao canal "Laboratório do Futebol", no Youtube. Suas passagens principais foram como chefe de scout no Benfica e como diretor de futebol do Shakhtar Donetsk.

Explicou que, por atuar em ligas periféricas da Europa, não conseguia contratar jogadores top. Referia-se, obviamente, a atletas da elite da Europa. Com o dinheiro disponível, só poderia contratar da segunda ou terceira prateleira.

Mas, em vez disso, buscava jogadores com potencial de ser top, no caso da Ucrânia, privilegiava o mercado brasileiro. E, depois, desenvolvia para torná-lo um jogador pronto para atuar no alto nível. Admitiu que era necessário tempo.

Para isso, era necessário encontrar os atletas cedo. Para Boto, a maioria dos clubes conhece os jogadores, aqueles jovens com potencial, a questão é quem está disposto a apostar naquele que atletas encontrado.

Durante a campanha, Bap elogiou o exemplo do Botafogo por ter encontrado atletas que não eram óbvios, em contratações menos caras. O clube alvinegro, lembre-se, também foi o que mais gastou na temporada. Bap via poucas necessidades no elenco, ajustes. E não terá muito dinheiro para gastar.