Como Vasco negocia sua SAF com avaliação de R$ 1 bi entre grego e italiano

O aporte de R$ 350 milhões seria estruturado em formato de empréstimo com a transformação em ações do clube. Neste modelo, haveria uma transição e o controle continuaria inicialmente com Pedrinho. Mas, a longo prazo, iria para o grupo do italiano que iria adquirir toda a SAF com mais investimento.

A diretoria da associação, no entanto, continuará a ser ouvida na condução do futebol, ao contrário do que ocorria com a 777.

Já no caso de Marinakis, a intenção é a compra total do controle da SAF do Vasco. Ou seja, o grego é menos flexível para continuar a dividir poder com a associação.

Seu grupo de clubes — composto por Olympiacos, Nottingham Forest e Rio Ave — tem total controle do grego. Bertolucci teria papel importante no projeto, não apenas seria um intermediário.

Curiosamente, Radrizzini e Marinakis são conhecidos do mundo de negócios do futebol e têm boa relação, segundo relatos de pessoas em comum. Mas, neste caso, estão em disputa por entenderem que o futebol brasileiro é um novo porto a ser explorado.

Procurado, o Vasco associação informou que não poderia se pronunciar porque o assunto de sua SAF está em mediação.