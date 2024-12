Difícil achar seu filme favorito no streaming? Use este 'hack' de 3 letras

Aparelhos usados —e até alguns novos, com novas funções— estão no precinho.

Lembre-se que a Netflix pagou US$ 500 milhões para ter a sitcom "Seinfeld". Mas ela pode ser sua para sempre por menos de R$ 500. É só procurar direitinho.

Motivo 4: extras

Entrevistas com realizadores. Diretores e atores comentando cenas e episódios. Roteiros manuscritos na tela. Curiosidades de produção que não estão na internet.

Edições alternativas, remasterizadas, com versão do diretor e cenas deletadas. Making of. O streaming, com seus concorridos servidores, não costuma mostrar nada disso.

Boas edições de DVDs são o Santo Graal de fãs.