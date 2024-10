O que mudou (até agora) no Flamengo com Filipe Luís

Há um ajuste no posicionamento de Gerson. Inicialmente, com Tite, ele jogava como ponta-armador pela direita. Aos poucos, foi migrando para meio, Gerson ou quem ocupava essa posição, Luiz Araújo foi um deles.

Com Filipe Luís, Gerson, melhor jogador da temporada rubro-negra, é meia de fato, jogando pela direita, enquanto Arrascaeta atua pela meia esquerda. Teoricamente, desfaz-se o 4-3-3 pelo 4-4-2. Mas, diante do Bahia, Gerson também ocupou ocasionalmente aquele setor mais na ponta como na jogada do segundo gol. Em geral, no entanto, era Wesley quem fazia todo o corredor.

Mas, para além de posicionamento, a principal mudança é a marcação pressão. Com Tite, o Flamengo marcava pressão e conseguia sufocar o adversários em alguns jogos, como o Palmeiras, Fluminense (no Carioca).

Mas a pressão de Filipe Luís é uma perseguição mais intensa, em busca de tomar a bola do rival de qualquer jeito, uma busca incessante homem a homem que deixa o rival bem mais desconfortável. Além disso, ocorre quase o jogo inteiro. Time de ótimo toque de bola, o Bahia quase não conseguia jogar na Fonte Nova.

Como consequência, o Flamengo é um time mais exposto. Quando o rival passa a primeira linha, tem mais espaço. É algo previsto, corre mais risco em favor de um jogo à la Flamengo, como diz o próprio Filipe Luís. De novo, o Bahia teve pelo menos duas chances claras em cabeçadas. Com Tite, o time voltava para marcar atrás em diversas situações.

As mudanças de nomes também trouxeram novas características ao time. Léo Ortiz tem uma capacidade de interceptação e um passe para quebrar linhas não vistos em outros zagueiros no Brasil. Pedia passagem enquanto Tite o mantinha na reserva em nome da filinha e da gestão de grupos, já que Fabrício Bruno chegara antes.