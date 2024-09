Tite prometeu gol do Flamengo, mas era ilusão

Em Montevidéu, no entanto, o time só conseguiu 13 chutes, dois deles no gol, apesar de ter a bola por três quartos de tempo. O Sofascore viu uma chance clara rubro-negra. Estou a procurá-la.

Foi o resultado da incapacidade de Tite de encontrar um funcionamento para o Flamengo sem Pedro. Bruno Henrique saía e entrava na área, Plata ocupava o seu lugar e não arrematava, os meias Arrascaeta e Gerson se esmeravam nos toquinhos.

Quando entrou um suposto matador, era o ex-centroavante Gabigol. Mal chegou na bola durante seus minutos em campo, um desempenho similar ao que se viu em seus jogos anteriores.

Seria um erro jogar tudo nas costas do treinador. Há uma profusão de estrelas caras no time rubro-negro contratadas a peso de ouro. Será que não deveriam ser cobradas?

Dentre elas, estão os craques laureados de meio-campo de rubro-negro, De La Cruz e Arrascaeta, contratados por um valor que se aproxima de R$ 200 milhões. Após ter entregado muito ao clube, Arrascaeta vive uma má fase física que compromete sua parte técnica, realidade que se arrasta há pelo menos duas temporadas. Entrega muito menos do que se espera dele.

Já De La Cruz é até agora um craque de poucos meses que na fase decisiva da temporada está ou machucado ou se recuperando ou trotando no Flamengo. Na Copa América, estava voando, correndo como se não houvesse amanhã pelo Uruguai. No Rio, não se dignou a correr junto com Cabrera para impedir o gol do Peñarol no jogo de ida no Maracanã. Eram 12 minutos do primeiro tempo.