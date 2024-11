Abel ou Jorge Jesus na seleção. Já!

Nossos treinadores pararam no tempo e no espaço. Podem até funcionar aqui, em clubes (nem todos), mas à frente da seleção brasileira é um fracasso atrás de outro. Desde Tite, até hoje (acredite se quiser) considerado por muita gente boa o "melhor treinador brasileiro da atualidade", mesmo que seu trabalho nas duas últimas Copas e no Flamengo deponham fortemente contra tal classificação.

Urge um estrangeiro no comando da equipe canarinho. Para oxigenar as ideias. Para encantar, como fez Jorge Jesus, no Flamengo, ou empilhar vitórias e títulos, como tem feito Abel Ferreira, há quatro anos consecutivos.

Acorda, Ednaldo!