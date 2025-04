Briga de Bap com a torcida é pouco inteligente e prejudica o Flamengo

Impossível não lembrar da primeira grande exibição do Flamengo de Jorge Jesus, em 2019. Contra o Goiás, no Maracanã, venceu por 6 a 1, lutando por gols até o apito final e encantando a torcida. Foi o que fez o time de Filipe Luís, ao golear o Juventude por 6 a 0, também no outrora maior e mais belo estádio do mundo.

Que exibição! E que gana em busca dos gols! Confesso, temia pelo lado psicológico do time rubro-negro, por causa do problema surgido com o envolvimento de Bruno Henrique no caso das apostas da família em seu cartão amarelo, previamente decidido pelo clube, para que não corresse risco de não enfrentar o Palmeiras, em 2023.

Mas o que se viu em campo logo contrariou meus temores. Arrascaeta, uma vez mais, foi um maestro monumental: duas assistências (para os gols de Pulgar e Danilo) e um golaço de puro talento e instinto (o toque rápido matou os zagueiros e o goleiro adversários) encaminharam o triunfo que garantiu a manutenção da liderança do campeonato.