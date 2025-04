Empate foi frustrante para os rubro-negros, mas Flamengo não jogou mal

Filipe Luís inovou com o posicionamento de Gérson, mais pelo meio, quase como um segundo atacante, atrás de Bruno Henrique. Ele teve três grandes oportunidades. Mas desperdiçou duas, chutando pra fora, e viu uma cabeçada sua se tornar uma das boas defesas de Jardim na partida.

O maior milagre do arqueiro vascaíno, porém, aconteceu numa cabeçada de Pedro, disparada entre dois marcadores, no contrapé do goleiro. Defesa monstruosa. O artilheiro entrou faltando pouco mais de 20 minutos e teve outra boa chance num chute que acabou também defendido por Jardim, no meio do gol.

Quando puder voltar a ser titular, provavelmente, melhorará bastante o índice de aproveitamento do ataque rubro-negro. É preciso, porém, cautela, para que não sofra problemas musculares, tão comuns em quem vem de longa inatividade.

Até lá, é preciso que os outros atacantes aprimorem suas pontarias. Mesmo assim, me arrisco a dizer que se o Flamengo jogar contra a LDU como o fez contra o Vasco, tem boas chances de voltar de Quito com a vitória. A conferir.