Sampaoli é o nome certo para o Santos de Neymar? Colunistas debatem

O Santos é o único clube que faz algum sentido pensar no Sampaoli porque foi o melhor trabalho dele no Brasil. Mas o que ele ganhou no Santos? Foi vice-campeão brasileiro a 16 pontos do Flamengo do Jorge Jesus.

Foi o melhor trabalho dele no Brasil, foi no Santos, sem dúvida. Mas daí a trazer de novo aquele caos ambulante? Ele faz do clube um hospício, gente. Porque, vou repetir: ele é maluco. O Sampaoli não bate bem das ideias.

Renato Maurício Prado

Fantoni: Sampaoli deixa muita antipatia por onde passa

O Sampaoli, eu nunca escutei nenhuma delegação, nem internamente nos clubes e nem os jogadores falarem que gostam do Sampaoli. Em todos os clubes, Santos, Flamengo, Atlético Mineiro, inclusive na seleção argentina, quando assumiu, os jogadores também tinham pavor do Sampaoli. Então, ele é aquele cara que realmente a galera tem uma antipatia.

O Sampaoli ainda acionou o Santos na Justiça e vai voltar para o clube? Ele não é querido lá dentro, a única coisa que ele fazia no Santos era deixar que os meninos subissem na árvore e ficassem mais próximos dos jogadores. Mas fora isso, até a comissão dele gerava muita antipatia. Eu não entendo. Não sei como ele tem mercado no Brasil.

Yara Fantoni

Arnaldo: Sampaoli traz muitas polêmicas e poucos títulos