Neymar e o pai se tornaram 'os donos do Santos', detona RMP

Neymar e seu pai se tornaram "donos" do Santos e um problema na contratação do novo técnico, opinou o colunista Renato Maurício Prado no De Primeira.

O César Sampaio [membro da comissão técnica permanente] vai ter que se entender com Neymar e vai ter que fazer as vontades do Neymar. Infelizmente, o Neymar e o pai se tornaram os donos do Santos, essa que é a grande verdade.

Renato Maurício Prado

Na visão do colunista, o excesso de protagonismo de Neymar é um dos fatores que explica a negativa de Jorge Sampaoli ao Santos.