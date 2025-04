Arrascaeta não tinha acabado? Tolinhos...

Pois é, Giorgian, tanta gente querendo decretar o seu fim. Quantos ingratos esquecendo os dois Brasileiros, as duas Libertadores e as duas Copas do Brasil vencidos, com brilho e protagonismo valioso do seu futebol?

Ok, seu antigo companheiro Gabriel também fez isso tudo e hoje em dia parece um ex-atleta que não percebeu o tempo passar. Nunca foi o seu caso. Jamais deixou de haver postura e profissionalismo.

Pode ter faltado físico. As contusões se sucederam, até cirurgia no joelho foi necessária e, naturalmente, suas atuações despencaram em qualidade. Daí a ter muita gente querendo decretar o seu fim vai uma distância e tanto.