Joshua salva a pátria em São Luís, emociona e empolga Filipe Luís

Nos meus tempos de repórter setorista de clubes, época áurea do supertime de Zico, Júnior, Leandro e tantos outros, "craque, o Flamengo fazia em casa".

A equipe campeã da Libertadores e do Mundial Interclubes em 1981 e do Brasileiro em seguida em 82, tinha apenas três jogadores que não foram das divisões de base da Gávea: o goleiro Raul, o beque central Marinho e o ponta-esquerda Lico (até Nunes, contratado mais tarde, tinha saído da base do clube).

Lembrei-me disso ao ver o gol da vitória sofrida sobre o Botafogo PB, pela Copa do Brasil, ser marcado pelo jovem Joshua, joia de apenas 17 anos. Ao falar dele, após o jogo, Filipe Luís se emocionou.