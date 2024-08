Alguém defenderá Tite após a surra do Flamengo diante do Botafogo?

Já fora assim, contra o Palmeiras, no jogo de volta da Copa do Brasil, no Allianz Parque. Dessa vez, porém, não funcionou. Até porque, após o empate de 1 a 1 na etapa inicial, fruto de um contra-ataque que teve passe genial de Léo Ortiz e conclusão de Bruno Henrique, o técnico resolveu tirar o melhor rubro-negro em campo da posição em que atuava (Ortiz, de cabeça de área passou a ser terceiro volante) e colocou no lugar de Gérson mais um volante: Évertton Araújo, passando a jogar com três zagueiros e três volantes! Mais covarde, impossível.

Classificação e jogos Brasileirão

A goleada de 4 a 1 foi até modesta, tamanha a superioridade alvinegra sobre o rubro-negro. Artur Jorge engoliu Tite. Luís Henrique destroçou a defesa rival e, não fosse Rossi, que pegou um pênalti cobrado por Almada e fez ainda mais duas ou três defesas difíceis, a surra teria sido histórica.

Embora alguns, sabe-se lá o porquê, ainda tentem defender o treinador do Flamengo, a verdade é que trabalho dele é péssimo, medroso, vergonhoso. Seu time não sabe sair da defesa para o ataque; usa e abusa das bolas recuadas para o goleiro e dos chutões a esmo para frente. Não tem uma jogada ensaiada sequer e se algum jogador não tirar da cartola um lance individual genial, nada acontece. Após quase um ano de trabalho!

A classificação à próxima fase da Libertadores ainda é possível, mas à essa altura improvável. Alguém duvida que o time entrará em nova retranca absurda para defender os 2 a 0, em La Paz? E alguém crê que dará certo?

Já na quarta posição no Brasileiro, o Flamengo caminha a passos largos para mais uma temporada sem títulos expressivos. Pense nisso, torcedor rubro-negro quando for votar nas duas próximas eleições.