Mistério das Arábias: nem Neymar confirma se foi inscrito no Sauditão

Afinal, a relação contempla um número maior de estrangeiros do que o permitido pela liga.

De acordo com o regulamento desta temporada, cada clube saudita pode inscrever no campeonato nacional oito jogadores sem passaporte local de qualquer idade e mais dois que tenham no máximo 21 anos.

O Al-Hilal conta atualmente com dez jogadores estrangeiros no seu elenco. No entanto, apenas um deles é nascido a partir de 2003 (o atacante brasileiro Marcos Leonardo). Ou seja, dos outros nove, somente oito podem ser aproveitados. E um terá de ficar de fora.

No começo da temporada, a imprensa saudita chegou a publicar que o lateral esquerdo Renan Lodi teria sua inscrição retirada porque cederia sua vaga a Neymar.

Porém, em contrato com a reportagem, o empresário do ex-jogador do Athletico-PR e da seleção, Pablo Miranda, confirmou que seu cliente está sim inscrito na competição, movimento que indica que o camisa 10 talvez tenha ficado de fora.