Como foi construída dívida que fez agente ser maior credor do Corinthians?

Augusto Melo - As gestões passadas tinham o costume de fazer dívidas com empresários, achando que a conta nunca ia chegar para o clube. Os empréstimos eram feitos e de repente algum jogador desse mesmo empresário aparecia contratado pelo Corinthians, e dessa forma tudo ia se prolongando. Tudo em troca de empréstimos que um dia precisam ser pagos. E a conta agora chegou

O que o clube precisa fazer para que isso não volte a acontecer?

Augusto Melo - O Corinthians precisa ser autossustentável para não depender de empresários e correr riscos. Todos os problemas que estamos encarando financeiramente são decorrentes de problemas das gestões anteriores, que contavam com o dinheiro dos empresários e só prolongavam os pagamentos. Precisamos primeiro resolver nossas dívidas, com a RCE, isso está sendo feito, e depois não ter os empresários como um problema, mas sim como parceiros. Hoje em dia a gente não trabalha com o dinheiro do empresário, quando recebemos, já pagamos o que é de fato do empresário, isso não era feito antes e acarretava nesses juros absurdos que hoje temos que pagar.

O que diz Duilio?

Em troca de mensagens com este colunista, Duilio também falou sobre a dívida com Bertolucci.

"Essas coisas vinham de outras administrações, envolviam um empresário que trabalha com dezenas de talentos. Eu mesmo contratei dois jogadores que atuavam com ele, Willian e Paulinho. Se você parar para ver, não é só o Corinthians que deve a ele", afirmou o ex-presidente.