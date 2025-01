Presidente do São Paulo explica no Conselho negociação na base nesta terça

O terceiro ponto a ser discutido é o projeto de reforma do Morumbis. Casares diz encarar a reunião com naturalidade. "Estou sempre nas reuniões, em todas eu falo. Para mim, reunião ordinária ou extraordinária é mais uma reunião", disse Casares à coluna em dezembro, quando o encontro foi marcado.

Vale lembrar que a maior parte do CD é composta por aliados do presidente.

Base

Geraram apreensão na oposição notícias sobre Casares negociar uma parceria com o grego Evangelos Marinakis para as categorias de base.

A operação é vista pela oposição como "cessão onerosa" de parte do Centro de Formação de Atletas, que funciona em Cotia. Casares nega que esteja vendendo uma fatia das categorias de base.

No entanto, no final do ano passado, em entrevista coletiva, o dirigente admitiu que estava em negociação com Marinakis por investimentos na base tricolor com direito a contrapartidas ainda não detalhadas.