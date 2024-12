Conselho do São Paulo convoca Casares para explicar negociação na base

Cinquenta conselheiros tinham protocolado o pedido de convocação da reunião. Eles também querem esclarecimentos do presidente sobre uma suposta resistência do departamento de futebol tricolor em relação a respeitar o teto de gastos estabelecido pelo FIDC. O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios foi criado pelo clube para captar recursos. Fechando a pauta do encontro, são pedidos esclarecimentos sobre o projeto de reforma do Morumbis.

"Respeito muito o Conselho e vamos falar sobre tudo. Estou sempre nas reuniões, em todas eu falo", disse Casares à coluna.

O presidente completou: "para mim, reunião ordinária ou extraordinária é mais uma reunião. Sempre são reuniões. O que interessa é essa votação de hoje [contrato com a Globo], que estou comemorando: 95 % de aprovação."

Nesta sexta (27), o CD aprovou o novo contrato do clube com a Globo registrando 195 votos favoráveis ao acordo e apenas sete contrários. Foram cinco abstenções. Casares tem ampla maioria no Conselho.