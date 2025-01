Polícia avalia abertura de inquérito por ameaças na sede do Corinthians

Ele não citou nomes de suspeitos. "Os relatórios estão sendo produzidos para embasar eventual instauração de IP", completou o delegado.

Os problemas aconteceram na noite em que foi retomada a reunião do Conselho Deliberativo (CD) alvinegro para tratar do pedido de impeachment do presidente Augusto Melo.

Antes e depois da sessão, conselheiros favoráveis ao afastamento do dirigente foram hostilizados por pessoas que estavam dentro do Parque São Jorge.

Além da Polícia Militar, policiais civis também estavam no clube. Pelo menos um membro do CD, que não quis dar entrevista, afirma ter sido agredido.

Procurada, a assessoria de imprensa do Corinthians disse que a agremiação não foi notificada pela polícia. Caso isso ocorra, irá colaborar com o que for solicitado.

Durante a reunião, os conselheiros votaram pela admissibilidade do rito de destituição do presidente. Ou seja, se o afastamento seria votado.