Oposição no Corinthians vê goleada contra Augusto; situação discorda

A oposição corintiana interpreta como goelada a vitória por 126 votos 114 pela sequência do processo de impeachment de Augusto Melo.

A leitura é de que o placar é elástico e indica favoritismo oposicionista na votação do impeachment.

Um dado usado para sustentar a tese de que a vantagem obtida na reunião do Conselho Deliberativo (CD) na última segunda (20) é folgada remete a uma antiga votação. As contas de 2019 do ex-presidente Andrés Sanchez foram reprovadas, em 2021, por apenas dois votos de diferença (132 a 130).