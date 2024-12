Corinthians vê credor de R$ 78 milhões alinhado com seu plano para dívidas

Apesar do alto valor da dívida, construída em muitos anos de relação com o clube, Bertolucci não entrou na Justiça para cobrar o débito. Mesmo assim, os advogados do Alvinegro relacionaram o valor no processo.

O montante exato do débito, que oficialmente é com a Bertolucci Assessoria e Propaganda Esportiva, é de R$ 78.212.245. O total da dívida que o Corinthians apresentou à Justiça no RCE é de R$ 379.239.017,22.

Em busca de evitar conflito com os credores, o departamento jurídico do Corinthians prega a ideia de que é melhor todos receberem aos poucos, em datas programadas, do que alguns penhorarem grandes quantias e inviabilizarem o pagamento aos demais.