Apesar de queda de ritmo, Gaviões confia que vaquinha atinja R$ 700 milhões

2 - Já era esperada uma diminuição no ritmo de doações depois do ritmo acelerado no começo?

Gaviões - A desaceleração após o engajamento inicial já era prevista. Historicamente, campanhas como essa têm um início mais intenso e, em seguida, entram em uma fase de estabilização. Por isso, planejamos estratégias ao longo do tempo para manter o interesse e impulsionar as contribuições de forma consistente. A nossa campanha começou no final de novembro, com apenas um jogo realizado na Neo Química Arena.

3 - A projeção de alcançar os R$ 700 milhões está mantida?

Gaviões - Seguimos confiantes em atingir a meta dentro do prazo estipulado. O retorno dos jogos em 2025, aliado a novas ações planejadas, deve trazer um novo impulso para a arrecadação.

4 - Quais as estratégias que ainda serão colocadas em prática para estimular as doações?

Gaviões - Diversas ações estão previstas, incluindo novas ativações com marcas parceiras, campanhas off-line e digitais com celebridades e influenciadores e contrapartidas exclusivas para doadores. Criamos um comitê de marketing com especialistas do mercado que estão desenhando ações de alto impacto para engajar a torcida e incentivar doações.