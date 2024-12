Corinthians abre CT para assessores da diretoria nas férias do time

Em foto publicada no último dia 21, ele aparece com uma criança, em frente à piscina do local. Na imagem, é possível ver mais gente na piscina e um jogo de futebol sendo disputado no campo atrás dela.

Um dos usuários da rede social perguntou para Batatinha como ele conseguiu entrar no CT. "Sou assessor", respondeu ele.

A coluna tentou contato com Cruz por meio do Instagram, mas não obteve resposta até a conclusão deste post. O espaço segue aberto para sua manifestação.

De acordo com o departamento de comunicação do Corinthians, a imagem se refere a um evento de fim de ano feito pelo departamento de Esportes Terrestres para assessores do setor, em 14 de dezembro.

No perfil do Canindé no Instagram há registro de outra confraternização do departamento. Os assessores se reuniram para jogar futebol na Neo Química Arena, como mostra postagem do último dia 10.

Atualmente, o gramado do estádio corintiano passa por uma recuperação para a próxima temporada.