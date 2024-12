Gramado da arena do Corinthians passa por recuperação para 2025

A avaliação dos responsáveis pelo terreno de jogo é de que, apesar do calendário apertado, o campo estará em boas condições já na volta do time ao estádio, no Paulistão.

A última partida da equipe em Itaquera em 2024 foi em 3 de dezembro, contra o Bahia.

Porém, depois disso, o gramado recebeu outras atividades, como jogo de confraternização e show.

O evento musical Villa Mix Festival, no último sábado (21), fechou o calendário da arena em 2024. O campo recebeu parte do público e foi coberto por um piso, que evitou o contato direto das pessoas com a grama.

Procurado, o departamento de comunicação do Corinthians afirmou que o manejo do gramado está sendo feito desde a retirada da estrutura do festival de sábado passado.