Leila afirma que parceria do Palmerias com Crefisa foi a maior da história

"Encaro com muita tranquilidade os inícios, meios e fins de ciclos. Como terminou agora, depois de dez anos, o ciclo dessa grande parceria, que foi Palmeiras, Crefisa e FAM", declarou Leila.

A dirigente também falou sobre a motivação para os contratos de patrocínios atuais não serem renovados.

Entendo que é o fim. Eu acho que o Palmeiras precisa abrir os horizontes para outras empresas, apesar de ser um mercado difícil.

Leila Pereira

Os contratos com Crefisa e FAM vinham sendo alvos de críticas da oposição. Os críticos sustentam que os valores ficaram defasados, principalmente depois de as bets começarem a patrocinar outras agremiações brasileiras.

Procurado, o departamento de comunicação do Palmeiras disse que a presidente já falou isso outras vezes em entrevistas recentes. E que Leila "entende que o ciclo da Crefisa se encerrou no clube, que tinha o maior contrato de patrocínio do país até a entrada das bets no mercado".