Corinthians: Rubão cobra direção por camarote alugado após alerta de risco

8 - Como o clube explica o enorme número de ingressos distribuídos como cortesia ou com valor do desconto de Fiel Torcedor fora do programa Fiel Torcedor pelos Logins Arrecadação e Operação nos setores sul, leste e oeste, que são milhares?

9 - Como o clube explica o péssimo desempenho do programa Fiel Torcedor, que caiu vertiginosamente entre 2022 e 2024, registrando apenas 76,9 mil adimplentes à altura da semifinal da Copa do Brasil deste ano, ante 153 mil (2022)?

10 - Que o clube esclareça, de uma vez por todas, por que o departamento de comunicação consente que se publique números irrisórios do Fiel Torcedor. Na sua matéria, a Gazeta Esportiva informou 76,9 mil adimplentes, o que já seria pouco, mas há matérias comparativas dos programas de outros clubes que replicam o número de 43 mil sócios adimplentes, fazendo com que o programa seja exposto como desastroso. O principal exemplo é a matéria de 13 de dezembro do "GE" que afirma que o clube não quis informar o total de adimplentes, repetindo assim dado do início do ano. Por essa razão, o Corinthians apareceu 140° lugar, o que gerou comentários de colunistas, como Paulo Vinicius Coelho [no UOL], aparência de sabotagem e enorme incômodo de uma torcida que bateu todos os recordes de comparecimento na temporada de 2024. Em suma, qual foi o número total de adimplentes habilitados para comprar ingressos no último jogo da temporada?

11 - Que o clube esclareça qual é o valor total da dívida do estabelecimento Fielzone [camarote comercial] com o Corinthians, que a reportagem da "Gazeta Esportiva", não negada pelo clube nem pelo estabelecimento, diz ser da ordem de 2,5 milhões de reais, e por qual motivo houve esse acordo, se o próprio estabelecimento em matéria jornalística no veículo "O Globo", divulgada pelo próprio estabelecimento, informou que faturaria cerca de 20 milhões de reais somente no evento da NFL, além de possuir camarotes em diversas arenas do país e ainda ter divulgado a intenção de fazer doações de 6 parcelas de 10 mil reais para a campanha de quitação da arena. Não me parece que o estabelecimento seja desprovido da capacidade financeira de arcar com seus compromissos; se ele dispõe de quantia para doar para a arena, deveria também cumprir com seus compromissos, que certamente geram perdas para o clube com juros e multas bastante superiores a este valor, usado como marketing ao divulgar a doação.

12 - Que o clube explique por qual motivo mais que dobrou o número de ingressos por jogo disponibilizados do setor Oeste inferior para o Fielzone poder comercializar de 300 para 1.000, mesmo com esta dívida enorme, e mesmo que retirando esse número enorme de 700 ingressos dos planos do Fiel Torcedor, que já não conseguem mais ser atendidos nesse setor".