Pior ano de Abel no Palmeiras foi decente, mas é preciso brecar decadência

Porém, muitos erros precisam ser corrigidos. Um bom começo é acertar mais nas contratações.

O elenco precisa voltar a ser suficientemente parrudo para aguentar o exaustivo calendário do futebol brasileiro. Em 2024, as lesões fizeram um estrago considerável no Alviverde.

Abel tem a missão de fazer o time depender menos de Estevão, que vai para o Chelsea no segundo semestre do ano que vem.

Outra tarefa do português é fazer o alviverde errar menos na defesa e no ataque, como em seus melhores dias no clube.

O Palmeiras precisa entender os sinais de uma temporada abaixo da sua média recente, mas decente, para evitar que uma pequena queda se transforme numa profunda decadência.