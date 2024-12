Ação do Corinthians por dívidas avança com 'sim' de administradora judicial

Bloqueios e penhoras nas contas do clube ficam suspensos até que a agremiação apresente, no prazo máximo de sessenta dias, o seu plano de pagamento das dívidas listadas no processo.

Agora, o edital precisa ser publicado para que os credores tomem, oficialmente, ciência do processo.

Sendo aprovado pela Justiça o plano de pagamento, eles receberão conforme as condições estipuladas e seguindo uma ordem de prioridades. Enquanto o Corinthians estiver adimplente, ele fica livre de penhoras e bloqueios, além de outras medidas constritivas.

Entre as funções da administradora judicial está fiscalizar a documentação contábil apresentada pelo clube, incluindo o plano de pagamento.

A empresa tem a missão de fiscalizar as atividades do Corinthians, assegurando a destinação dos valores acertados para os pagamentos.

A Laspro também deve verificar os créditos dos credores, analisar as preferências para recebimento, organizar publicações de editais e promover conciliação entre as partes, quando necessário.