Corinthians: vaquinha da arena tem doação média de R$ 83,33 no 1° milhão

A meta da uniformizada é arrecadar R$ 700 milhões em até seis meses por meio de contribuições por pix feitas no site www.doearenacorinthians.com.br.

O dinheiro vai para um conta da Caixa Econômica Federal criada com a finalidade de receber o montante para o pagamento da dívida do Corinthians e só pode ser movimentada após o encerramento da campanha.

Em setembro, o clube divulgou que o débito com o banco era de cerca de R$ 710 milhões. A dívida se refere ao financiamento de R$ 400 milhões feito no BNDES, por intermédio da Caixa, para a construção da casa alvinegra, posteriormente chamada de Neo Química Arena.

A mobilização da Fiel pelas doações fez a plataforma criada para a campanha sofrer dificuldades, chegando a travar. Em vídeo para falar sobre o tema, o presidenta da Gaviões, Alexandre Domênico Pereira, o Alê, afirmou que houve dois milhões de acessos em 15 minutos.

Na mesma gravação, Edson Roberto Baptista de Oliveira, advogado da torcida organizada, disse que a fila de acesso para as doações chegou a ter 200 mil pessoas. "Trinta e cinco [mil], cinquenta mil pessoas já é muito. Então a gente teve aqui uma vitória", declarou o advogado.

"Sabemos que alguns estão enfrentando dificuldades na plataforma de doações e queremos garantir que já estamos trabalhando para ajustar tudo o mais rápido possível", diz trecho do texto postado pela Gaviões com o vídeo no Instagram.