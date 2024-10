Abel Ferreira passa do ponto ao reclamar da torcida em empate do Palmeiras

O Alviverde não foi além do 2 a 2 com o Fortaleza no Allianz Parque por causa do que fez ou deixou de fazer dentro de campo. A torcida não tem nada a ver com o resultado.

É excelente para um time se todo torcedor cantar alto do início ao fim da partida. É uma ajuda importante.

No entanto, colocar o "desempenho" dos torcedores na balança ao analisar o jogo soa como tentativa de dividir a responsabilidade pelo insucesso com a torcida.

O empate fez a desvantagem do Palmeiras, vice-líder do Brasileirão, para o Botafogo, líder, subir de um para três pontos. Não é o fim do mundo.

Abel exagerou ao incluir as digitais da torcida no resultado ruim. Essa atitude indica, mais uma vez, que o treinador palmeirense tem dificuldade de lidar com as jornadas ruins de sua equipe.