Promotor pede para palmeirense suspeito de exibir pênis cumprir ordem na PM

Ao tomar conhecimento do ocorrido, o promotor de Justiça Roberto Bacal pediu, em 16 de outubro, a alteração do local de cumprimento da medida para a sede do Segundo Batalhão de Choque da Polícia Militar, responsável pelo policiamento nos estádios da capital paulista. Até a conclusão deste post, o juiz responsável pelo caso não havia respondido ao requerimento do promotor.

A decisão que impede o palmeirense de ir aos jogos de sua equipe por seis meses, tendo que se apresentar à CPMA no momento dos jogos, foi proferida pelo juiz José Fernando Steinberg em 16 de setembro. Cabe recurso.

Vale lembrar que o torcedor está vetado dos estádios. A definição de um lugar para o comparecimento é importante para a fiscalização do cumprimento da medida.

O episódio ocorreu no jogo entre Palmeiras e Botafogo, no Allianz Parque, pela Libertadores, em 21 de agosto.

Em depoimento à polícia, o palmeirense disse que num ato impensado exibiu seu órgão genital na direção de torcedores do Botafogo, que trocavam provocações com os alviverdes. Ele nega que o ato tenha sido para uma pessoa específica. No entanto, uma botafoguense alega que o gesto foi na direção dela.

Oliveira ainda relatou que tinha ingerido álcool e que faz uso de medicação controlada.