Palmeirense suspeito de exibir pênis é impedido de ir a jogo por seis meses

Oliveira ainda relatou que tinha ingerido álcool e que faz uso de medicação controlada. A cautelar (medida que tem caráter de precaução e é adotada antes do julgamento do mérito do caso) foi definida na última segunda (16) pelo juiz José Fernando Steinberg. Ela havia sido pedida pela Polícia Civil. A decisão foi tomada em primeira instância. Cabe recurso.

"A imposição da medida cautelar se mostra necessária e adequada, tendo em vista que a conduta do averiguado pode ensejar desordem, tumulto e brigas incontroláveis dentro do estádio de futebol, gerando insegurança, tornando o ambiente hostil aos demais frequentadores", escreveu o magistrado em sua decisão.

"Nesse sentido, a fim de evitar a possível reiteração das condutas supostamente praticadas, determino o impedimento de comparecimento do averiguado no e nas proximidades de estádio de futebol quando houver jogo do Palmeiras, jogos profissionais ou amadores, realizados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil ou exterior, quando este for mandante ou visitante, em todos os campeonatos ou amistosos que disputar pelo prazo de seis meses", diz trecho da sentença.

Durante a vigência da proibição, o palmeirense terá que comparecer a local indicado pela Central de Penas e Medidas Alternativas duas horas antes das partidas do Alviverde, devendo permanecer lá até 15 minutos depois dos jogos ou até o fim deles em caso de apresentações noturnas.

O eventual descumprimento da ordem poderá provocar a prisão preventiva do torcedor. Antes de decidir, o juiz ouviu a manifestação do Ministério Público (MP).

O promotor Roberto Bacal, do Anexo do Torcedor do Juizado Especial Criminal, concordou com o pedido da polícia. "Entendendo preocupante a conduta do averiguado, que expôs seu órgão genital em público em meio a partida de futebol, no estádio do Palmeiras, com grande repercussão na mídia esportiva e podendo a conduta ser repetida ou imitada, causando grande insegurança social, nos moldes do que foi requerido pela douta autoridade policial, requeiro a concessão das medidas de segurança protetivas", escreveu o promotor.