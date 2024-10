Conmebol não merece o Corinthians feminino, que precisa jogar um Mundial

Saber se posicionar além das quatro linhas é uma característica das multicampeãs corintianas.

Antes de levantarem mais um caneco continental ao baterem o Independiente Santa Fé, por 2 a 0, as Brabas tinham faturado o quinto título brasileiro seguido, no mês passado. Foi o sexto triunfo do Timão na competição nacional.

As conquistas deste ano mostram que nem troca de treinador segura o Corinthians. Arthur Elias deixou o Alvinegro para treinar a seleção brasileira. Lucas Piccinato o substituiu, e o Alvinegro continuou dando voltas olímpicas.

As Brabas sobram no Brasil e na América do Sul. Elas merecem a chance de enfrentar os poderosos times europeus e adversárias de outros continentes. As corintianas precisam de um Mundial para jogar. O continente ficou pequeno para elas.

Em maio deste ano, a Fifa anunciou que a competição mundial acontecerá pela primeira vez em 2026. É injustificável tanta demora para que as mulheres tenham o seu Campeonato do Mundo entre clubes.

Trata-se de uma injustiça com todas as equipes femininas do planeta. Em especial, com as Brabas, que no máximo podem empilhar as taças colocadas em disputa pela Conmebol. A entidade continental trata o futebol feminino com desleixo e não merece as pentacampeãs que tem.