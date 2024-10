Comissão aponta desejo do Corinthians de trocar parceira no Fiel Torcedor

Por fim, ressaltamos que a estrutura do clube é definida pelo estatuto, e quaisquer alterações prescindem das deliberações tanto do Conselho quanto da Assembleia geral dos associados".

A assessoria de imprensa da OneFan respondeu à coluna com esta nota:

"A OneFan informa que apresentou todas as explicações que lhe foram solicitadas no âmbito de uma convocação oficial de reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, ou seja, respeitando as obrigações de sigilo presentes no contrato com o clube.

Trabalhamos com muito orgulho nesta parceria de quase três anos, em que integramos os serviços do Fiel Torcedor, do ticketing e do app Universo SCCP, entre outros.

Nosso compromisso como parceiro de ecossistema digital é o de nos esforçarmos ao máximo para atender as diretrizes estabelecidas pelo clube com a dedicação e a qualidade que a Fiel merece, tal como fazemos com outros clubes e entidades do Brasil e da Europa."