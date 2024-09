Crise entre vices e presidente do Corinthians tem até carta

O vice também admitiu na delegacia que contratou o detetive particular que buscou informações sobre a Neoway.

Em meio ao caso policial, o grupo político de Armando, o Movimento Corinthians Grande, deixou de integrar a diretoria. Como foi eleito para o cargo, o vice seguiu no posto. Porém, ele não participa de discussões de temas relevantes no Parque São Jorge.

Por sua vez, o primeiro vice-presidente se vê sem prestígio na diretoria e pouco aproveitado, segundo seus interlocutores.

Outra queixa relatada no entorno de Stabile é de que ele teria um acordo com Augusto para ser ativo em questões referentes à Neo Química Arena. Porém, na prática, isso não aconteceu na maior parte da gestão. O primeiro vice integra a União dos Vitalícios, grupo que apoiou Augusto, mas já ensaiou romper com o presidente.

Stabile não atendeu aos telefonemas da coluna nem respondeu às mensagens enviadas. Por sua vez, Armando disse que não comentaria sobre os assuntos abordados nesta reportagem.

Por meio da assessoria de imprensa do clube, a coluna enviou perguntas para Augusto a respeito das situações de seus vices. A resposta foi que ele não se manifestaria.