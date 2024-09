Em Copas, Corinthians supera meta; no Brasileiro está a 10 posições do alvo

Ou seja, ao mesmo tempo em que superou com folga a previsão para as Copas, o Alvinegro está longe do que foi estipulado para o Brasileiro.

O orçamento costuma ser feito de maneira conservadora. Não significa que o clube não tivesse pretensão de ser campeão nesses campeonatos.

Pela classificação para as semifinais da Sul-Americana, a agremiação paulistana assegurou prêmio de US$ 800 mil (cerca de R$ 4,37 milhões). O direito de brigar por um lugar na final veio com a vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza, na última terça (24), em Itaquera.

Na competição inteira, o clube já conquistou US$ 3.460.000 (aproximadamente R$ 18,92 milhões pela cotação atual).

O título do torneio continental vale US$ 6 milhões (R$ 32,81 milhões). O vice-campeão fica com US$ 2 milhões (R$ 10,93 milhões).

Na Copa do Brasil, a vaga na semifinal contra o Flamengo valeu R$ 9,45 milhões. Durante todo o torneio nacional, o Timão fez jus a R$ 22.890.000.