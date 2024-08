Por dívida, CBF deposita na Justiça verba do Corinthians da Copa do Brasil

As dívidas com o agente André Cury seguem dando dor de cabeça ao Corinthians. Nesta quarta-feira (28), o clube perdeu cerca de R$ 3,1 milhões a que teria direito como prêmio pela participação nas oitavas de final da Copa do Brasil.

A CBF enviou oficio à 1ª Vara Cível do Tatuapé acatando uma ordem do juiz Fábio Pellegrino e avisando que depositou exatos R$ 3.118.500,00 em uma conta judicial para garantir uma execução movida por André Cury contra o Corinthians.

O depósito foi realizado em cumprimento a uma ordem de penhora expedida pelo tribunal, em processo da Link Assessoria Esportiva e Propaganda, de propriedade de Cury. A transferência foi feita no último dia 27.