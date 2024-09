Por que o trabalho de Tite é um dos mais decepcionantes do Brasileirão?

É preciso ser justo e lembrar da série de desfalques enfrentada pelo rubro-negro. Só que o elenco é suficientemente forte para encarar períodos assim.

Com ou sem desfalques, o Flamengo tem time para derrotar o Corinthians, enterrado na zona de rebaixamento, em Itaquera. Porém, a equipe de Tite foi derrotada pelo Alvinegro.

Contra o Vasco, no último domingo (15), o Flamengo teve bons momentos, mas cedeu o empate no final.

A questão não é o vacilo no fim do jogo. O ponto é que Tite tem sob seu comando um time com potencial para ser muito mais superior do que foi contra o Vasco e vencer bem o clássico. Vale lembrar que no primeiro turno, com o rival num estágio inferior em relação ao atual, o Fla venceu por 6 a 1.

A classificação do Campeonato Brasileiro também ajuda a entender os motivos de decepção com o trabalho de Tite na competição.

Não se espera nada menos do que uma briga acirrada pelo título de uma equipe com os jogadores que o Flamengo tem.