Corinthians: 'operação Depay' teve grupo de WhatsApp e indiferença com Fla

Os corintianos trabalhavam com um cenário no qual disputavam o holandês com um time árabe e outro do México.

Enquanto parte da torcida e da imprensa brasileira via a negociação com olhos desconfiados, o ambiente no clube misturava ceticismo e otimismo.

A oferta que partiu da zona leste paulistana era considerada competitiva e viável. Foi montado um plano pelo qual a maior parte da remuneração de Depay seria bancada com os R$ 57 milhões reservados no contrato com a Esportes da Sorte para um reforço de peso.

A fatia que ficou com o clube é correspondente aos ganhos de um atleta pouco badalado, pelos cálculos dos cartolas.

No dia seguinte, porém, estourou a operação policial Integration, que tem entre seus alvos justamente a patrocinadora corintiana, a Esportes da Sorte.

Houve conversa informal entre gente da agremiação e da empresa, além de uma avaliação interna no Timão.