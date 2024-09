Justiça nega pedidos de Leila Pereira para prender líderes da Mancha

Em setembro do ano passado, a Justiça determinou que os três não podem ter contato com a dirigente e devem se manter a, pelo menos, 300 metros da presidente alviverde.

A medida foi pedida sob a alegação de que os líderes da torcida a ameaçaram durante um protesto em frente à sede do Crefisa, em junho do ano passado. Os torcedores negam que tenham ameaçado Leila na ocasião.

Já as prisões foram solicitadas com o argumento de que eles descumpriram a medida protetiva ao participarem de invasão ao CT do clube, um dos locais de trabalho da presidente, supostamente com o intuito de intimidá-la. O episódio ocorreu em 1º de agosto, um dia depois de o Palmeiras perder para o Flamengo, pela Copa do Brasil.

O Ministério Público discordou dos pedidos de prisões preventivas. Trecho da decisão judicial, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nesta quinta (5), aponta que o ato de cobrança ao time ocorreu de forma pacífica e que foi constatado que não houve uma ameaça direta a Leila.

A coluna perguntou para a presidente do Palmeiras, por meio da assessoria de imprensa do clube, se ela vai recorrer e se comentaria a decisão.

A resposta foi: "A presidente Leila Pereira não comenta sobre assuntos relacionados à torcida organizada".