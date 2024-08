Ex-candidato à presidência do SPFC não pode mais anular expulsão do clube

Após sofrer derrotas em primeira instância, Newton recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo, mas também não obteve sucesso. O entendimento foi de que inexiste prova de irregularidade no processo administrativo que possa anular a expulsão.

"Aí me restou fazer um outro recurso ao Supremo [Tribunal Federal]. Conversando com a minha advogada, nós entendemos que isso [recorrer] não seria pertinente, seria perda de tempo porque há o consenso de que a Justiça não julga novamente os casos. Ela entende que são coisas internas do clube", afirmou Newton em depoimento em vídeo, após a coluna questioná-lo sobre o assunto.

"Então, eu acabei, na verdade, encerrando esse processo. Agora, não há como nos defender quando existe perseguição porque existe toda uma narrativa, todo um aspecto, que a gente fica impotente perante o caso", disse Newton.

O que diz o São Paulo?

Procurado, o São Paulo enviou a seguinte nota à coluna:

"A respeito dos casos referentes a exclusão do Sr. Newton, resta ao clube esclarecer que as decisões judiciais refletem a correção do processo disciplinar interno realizado na forma estatutária, convalidado em duas instâncias do judiciário, que apenas chancelou como incorretas as atitudes do ex-associado. Não há que se falar em 'perseguição'. Houve apenas a responsabilização por 'falas' proferidas com o único intuito de tumultuar o ambiente do clube".