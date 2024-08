Emiliano faz pedido impossível de ser atendido pela torcida do Corinthians

Após o empate sem gols com o Fluminense, no último sábado (17), no Maracanã, Emiliano Díaz fez um pedido para a Fiel impossível de ser atendido. O auxiliar técnico e filho de Ramón Díaz disse que o torcedor corintiano precisa ter certeza de que a equipe vai escapar do rebaixamento.

Porém, o argentino não deu argumentos convincentes para isso. Pior, em campo a equipe não dá motivos para tranquilizar a torcida.

"O torcedor tem que ter certeza que vai dar certo, vai dar certo. A gente não pode prometer títulos, mas, que vai dar certo o Corinthians sair da situação, tem que ter total certeza", afirmou Emiliano.