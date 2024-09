Palmeiras descansado não cansa de fazer gols

Ledo engano.

Estêvão puxou contra-ataque pela direita, inverteu o jogo para Felipe Anderson e recebeu na frente para fazer 4 a 0.

Tinha gols para todos os gostos.

E a renovação do alerta aos concorrentes: descansado, sem nada mais pela frente com exceção do Brasileirão, o tricampeonato seguido não é sonho, é plano.

5 a 0 no Cuiabá, 2 a 0 no Athletico, 4 a 0 no Criciúma, desse modo só a laço.

Para sorte do Criciúma, Caio Paulista foi bem expulso aos 21 minutos, com o que, aliás, recebeu surpreendentes aplausos dos torcedores que, a exemplo, de Abel Ferreira, nada entendem de arbitragem, ou fingem não entende, pois protestaram contra decisão correta.