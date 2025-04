Em ótimo San-São, tricolor, enfim, venceu

O São Paulo foi soberano no San-São até os acréscimos do primeiro tempo.

Fez 2 a 0 com mais um gol de Ferreirinha, o quinto em quatro jogos seguidos, e mais um com André Silva, ao explorar o espaço nas costas da defesa do Santos e ensaiou até uma goleada.

Mas um braço aberto de Enzo no fim fez o pênalti que Tiquinho converteu para dar vida nova ao Peixe e disseminar a preocupação tricolor com a perspectiva de novo empate, o quinto em cinco jogos.