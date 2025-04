Verdão lidera ao bater no Fortaleza com Facundo, Flaco e Weverton

No Castelão o Fortaleza pouco incomodou o Palmeiras durante todo o primeiro tempo e o Palmeiras criou três claras chances de gol, duas salvas em cima da linha fatal, por Kuscevic, em cavada de Estêvão, e outra de David Luiz, em finalização de Facundo.

A terceira foi gol, de Facundo, no último lance, porque Deyverson fez uma falta idiota pelo lado esquerdo do ataque paulista, Richard Rios a bateu de maneira esquisita, a bola desviou na zaga e Facundo Torres foi mais esperto para tocá-la para a rede, 1 a 0 e era justo, no gramado que sempre desperta críticas.

O Fortaleza tentou apertar o Palmeiras no começo do segundo tempo e esqueceu de se defender, com o que Estêvão lançou Flaco Lopez e no embate com David Luiz ele se saiu melhor e ampliou: 2 a 0, aos 13.