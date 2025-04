Cada vez mais altos e ágeis, goleiros fazem atacantes tremer 

No Campeonato Brasileiro, e não só, pelo Planeta Bola, é notória a perda de gols pelos atacantes até mesmo na hora do pênalti, quando os goleiros perderam o medo.

Basta dizer que o aproveitamento da marca da cal na última Copa do Mundo, onde se supõe estarem os melhores jogadores, foi de apenas 58%, em 31 cobranças, no tempo normal, prorrogações e disputa por pênaltis, com 18 gols.

