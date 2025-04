O papa, a bola e os odientos

O papa Francisco foi o papa do futebol.

Apaixonado pelo San Lorenzo, festejou a Libertadores de 2014 vencida pelo time do coração, como comemorou as três Copas do Mundo da Argentina em 1978, 1986 e 2022.

Verdadeiro como devem ser os papas, entre Pelé, Maradona e Messi, não teve dúvida em apontar o brasileiro como o melhor de todos os tempos.