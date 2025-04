Bulo Bulo x Velez Sarsfield: Palpite Copa Libertadores 2025 - 23/04

Aplicativo para Android Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 249, de 11 de fevereiro 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Bulo Bulo x Velez Sarsfield: Análise dos times

Como chega o Bulo Bulo

Após estrear na Libertadores 2025 com vitória dramática, a equipe do Bulo Bulo acabou derrotada pelo Peñarol. Agora jogando em casa, tenta voltar a somar pontos para sonhar com a classificação para a próxima fase.

Como chega o Velez Sarsfield

O Velez Sarsfiedl venceu os dois primeiros confrontos da Libertadores e quer manter a sequência de vitórias. Mesmo jogando fora de casa, a equipe argentina já mostrou poder ofensivo.