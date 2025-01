Palco de racismo contra Vini, estádio do Valencia é alvo de nova denúncia

O Estádio Mestalla, em Valência, está mais uma vez no centro das atenções no futebol espanhol. Nesta segunda-feira (20), a Real Sociedad apresentou uma denúncia à La Liga (organizadora do Campeonato Espanhol) por incidentes no duelo de domingo contra o Valencia, pela 20ª rodada da competição.

De acordo com o documento, jogadores do clube basco foram insultados por um grupo de torcedores do Valencia enquanto faziam o trabalho de aquecimento, no segundo tempo do duelo, que acabou com vitória do time da casa por 1 a 0.

Os jogadores Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea e Luka Susic foram os atletas citados na denúncia. No caso de Kubo, os insultos tinham caráter racista e xenófobo.