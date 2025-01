Endrick não marca, mas dá quase R$ 500 mil ao Palmeiras em goleada do Real

Pela primeira vez desde que chegou ao Real Madrid, Endrick atuou por 90 minutos. Foi na goleada por 5 a 0 sobre a Deportiva Mineira, equipe da quarta divisão espanhola, pela Copa do Rei.

O brasileiro começou como titular e ficou até o fim da partida, mesmo com as entradas de Kylian Mbappé e Vini Jr. nos minutos finais. A atuação do atacante foi considerada boa, mas terminou sem gols. "Ele vai marcar quando nós precisarmos", afirmou o técnico Carlo Ancelotti.

Mesmo sem balançar as redes, Endrick garantiu mais 75 mil euros (R$ 477 mil) aos cofres do Palmeiras. O dinheiro é referente aos bônus do contrato do jogador: cada vez que ele for titular e jogar mais de 45 minutos, o clube paulista terá o valor depositado em sua conta.