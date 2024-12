Fã de Jordan e ex-Premier League: quem é o veterano que preocupa o Botafogo

Aos 35 anos, o atacante venezuelano é a principal arma ofensiva dos mexicanos. Ele é o capitão e foi o artilheiro do clube no Apertura da Liga Mexicana, com 5 gols em 13 jogos.

O Pachuca é o 12º clube de Rondón no futebol profissional. O veterano tem uma carreira digna de filme, com passagens por Espanha, Inglaterra, Rússia, China e Argentina, em clubes como River Plate, Everton e Zenit.

Rondón nos tempos de Everton, seu terceiro clube na Premier League Imagem: Getty Images

O atacante foi ídolo no Málaga, onde esteve entre 2010 e 2012, e disputou três edições da Premier League com o West Bromwich Albion, de 2015 a 2018, sempre como um dos principais jogadores do time.

Na seleção, o atacante é unanimidade: considerado um dos maiores jogadores da história do país, ele soma 45 gols em 114 jogos e é o artilheiro de todos os tempos da equipe Vinotinto.

Com 1,86m e muita força física, Rondón é conhecido pela capacidade de proteger a bola — de frente ou de costas para o gol — e pelo bom posicionamento para aproveitar jogadas na área, especialmente pelo alto.